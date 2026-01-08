Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Κοινωνία Ώρα MEGA14% Ώρα Ελλάδος (Open)13% Happy Day (Alpha)12,6% Σήμερα (ΣΚΑΪ)9,2% Καλημέρα Ελλάδα (ΑΝΤ1)4,9% Νωρίς – Νωρίς (ΕΡΤ1)2,1%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Αταίριαστοι (ΣΚΑΪ)10,2% Super Κατερίνα (MEGA)10,2% Buongiorno (MEGA)9,9% Το Πρωινό (ΑΝΤ1)7,9% 10 Παντού (Open)7,8% Breakfast at Star7% Πρωίαν Σε Είδον3,6%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Αποκαλύψεις15,2% Αλήθειες με τη Ζήνα 8,3% Όπου Υπάρχει Ελλάδα7,7% Στούντιο 46,7% ΠΟΠ Μαγειρική4% Live You 4% Ώρα για Ψυχαγωγία 3,5%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Live News18,9% Deal15,2% Οικογενειακές Ιστορίες13% Τροχός της Τύχης11,8% Ρουκ Ζουκ11% Cash or Trash6,6% Ζήλιαρα (ΣΚΑΪ)6,6% Στούντιο 46,7% Κωνσταντίνου και Ελένης6,4% Καθαρές Κουβέντες5,7% Το Καφέ της Χαράς5,3% / 3,5% Ακρως Οικογενειακόν4,5% Το ’χουμε!3,8% Happy Traveller1,9%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18/54 Στο Παρά Πέντε (1ο επεισόδιο)14,9% Στο Παρά Πέντε (2ο επεισόδιο)20,1% Το Σόι σου (2η προβολή)15,2% Το Σόι σου (1η προβολή)14,8% Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (VI επανάληψη)16,2% Κάτι τρέχει με τους δίπλα11,5% / 11,3% Tracker9,9% Μίλα μου Βρώμικα9,3% Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο (Star)9% Don’t Forget the Lyrics8% Το Απαγορευμένο Βασίλειο (ΣΚΑΪ)5,2% Τα Φαντάσματα6,2% Vinylio4,3% Κοινωνία Άνω Κάτω4,1% Σέρρες3,2% Real View3,2% Σαββόπουλος Long Play3,5% Γιατί ρε Πατέρα;3,6% Καλά θα πάει κι αυτό1% Το Παιδί – Special Edition2%Πηγή: tvnea.com