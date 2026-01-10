





Ανατροπή καταγράφηκε στη μεσημεριανή ζώνη, με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» να περνούν στην πρώτη θέση σημειώνοντας 12,3% και αφήνοντας πίσω τους τις «Αποκαλύψεις», οι οποίες περιορίστηκαν στο 11,8%. Η μάχη της κορυφής κρίθηκε οριακά...

Πιο πίσω βρέθηκε η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 4,3%, ενώ το «Live You» κινήθηκε χαμηλότερα στο 3,8%. Στα χαμηλά της ζώνης κατέληξαν η «ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 3,4% και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3,3%, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη μάχη των δύο πρώτων.

Η μεσημεριανή ζώνη δείχνει πλέον ξεκάθαρα δύο ταχύτητες, με την κορυφή να αλλάζει χέρια και το υπόλοιπο τοπίο να μένει αισθητά πίσω.

Πηγή: tvnea.com