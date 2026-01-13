





Στη μεσημεριανή ζώνη των εκπομπών, την πρώτη θέση κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, οι οποίες σημείωσαν 14,9% στο δυναμικό κοινό, ανοίγοντας καθαρή απόσταση από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που κατέγραψαν 10,8%, παραμένοντας σε σταθερά διψήφια επίπεδα.

Αρκετά πιο πίσω κινήθηκε η «ΠΟΠ Μαγειρική» με 4,8%, ενώ το «Ώρα για Ψυχαγωγία» ακολούθησε με 4,4%, χωρίς να καταφέρει να αποκτήσει ουσιαστικό προβάδισμα. Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 3,9%, ενώ στην τελευταία θέση της ζώνης βρέθηκε το Live You του ΣΚΑΪ με 3,6%.

Η εικόνα της μεσημεριανής ζώνης δείχνει ξεκάθαρη υπεροχή των ενημερωτικών εκπομπών, με τον ανταγωνισμό να παραμένει έντονος μόνο για τη δεύτερη θέση και τις υπόλοιπες προτάσεις να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com