2026-01-13 11:47:50
Φωτογραφία για Απεργία των σιδηροδρομικών σήμερα στη Γαλλία
 Απεργία των σιδηροδρομικών εργαζομένων πραγματοποιείται την σήμερα Τρίτη 13 Ιανουαρίου στη Γαλλία, αλλά ο αντίκτυπος στην κυκλοφορία των τρένων αναμένεται να είναι περιορισμένος, σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η SNCF.railwaypro.comΗ γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που κήρυξαν τα συνδικάτα CGT-Cheminots και SUD-Rail , τα τρένα sidirodromikanea
