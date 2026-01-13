2026-01-13 11:06:57
Η αγαπημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει με νέα επεισόδια από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21:00 και υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις και ανατροπές που θα μας καθηλώσουν.



Ας ρίξουμε, όμως, μια κρυφή ματιά σε όλα όσα θα ζήσουν οι ήρωες του ξενοδοχείου τη νέα χρονιά, καθώς το παρελθόν επιστρέφει απειλητικά, νέοι χαρακτήρες εισβάλλουν δυναμικά και τίποτα πια δεν θα είναι όπως πριν…

ΤΟ 2026 ΦΕΡΝΕΙ 15 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ «GRAND HOTEL»

Η Αλίκη σοκάρεται με το γεγονός ότι ο Πέτρος δεν την εμπιστεύτηκε και την άφησε τόσο καιρό να νομίζει ότι είναι νεκρός.

Η Αλίκη πρέπει να πει την αλήθεια στον Πέτρο για ό,τι συνέβη ανάμεσα σ’ εκείνη και τον Άρη, ενώ νιώθει ότι προδίδει και τους δύο…

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στον Πέτρο ότι η Αλίκη είχε σχέση με τον Άρη.

Ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να στείλει την Σοφία και τον Ρήγα στη φυλακή.

Ο Πέτρος αντιμετωπίζει τον Ρήγα κατά πρόσωπο και έρχονται στα χέρια, ενώ ο Ρήγας δίνει εντολή να τον σκοτώσουν.

Ο Άρης χαίρεται ειλικρινά που ο Πέτρος είναι ζωντανός, αλλά ταυτόχρονα πονάει γιατί πιστεύει ότι θα χάσει την Αλίκη.

Ο Ρήγας μαθαίνει ποιος ήταν ο πατέρας του και γιατί τον εγκατέλειψε. 

Ο Ρήγας φυλακίζεται για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά των προσφύγων.

Η Θεώνη, αφού μαθαίνει για τον Χαραλάμπη και την Μελίνα, διώχνει τον Χαραλάμπη από το σπίτι και καταρρέει συναισθηματικά.

Ο Χατζημήτρος εκβιάζει τον Χαραλάμπη με τις φωτογραφίες για να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές.

 Ο Χατζημήτρος θα συναντήσει ξανά μετά από χρόνια τον ετοιμοθάνατο πατέρα του στη φυλακή και θα μάθει ένα οικογενειακό μυστικό.

Η Σοφία εξομολογείται τους δύο φόνους που έχει διαπράξει στον ψυχίατρό της, τον οποίο και ερωτεύεται.

 Ο Νικόλας κατηγορείται για τον άγριο φόνο της Ελένης.

Η Φρίντα μαθαίνει ότι ο Βλάσσης είχε βιάσει την Πελαγία.

Ο Ιορδάνης χωρίζει με την Ελπίδα, αλλά ένας νέος, απρόσμενος έρωτας θα μπει στη ζωή του.



