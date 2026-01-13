Στην prime time ζώνη, την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το δεύτερο επεισόδιο του «Στο Παρά Πέντε», το οποίο εκτοξεύτηκε στο 18,9% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της σειράς. Πολύ κοντά βρέθηκε το δεύτερο επεισόδιο του Survivor, που σημείωσε 18,1%, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα αλλά χωρίς να καταφέρει να επιβληθεί καθαρά απέναντι στη μυθοπλασία.

Ισχυρή παρουσία είχε και η «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» με 15,0%, ενώ το πρώτο επεισόδιο του «Στο Παρά Πέντε» ακολούθησε με 14,1%. Το «Σόι Σου» κινήθηκε ανταγωνιστικά με 13,7% στο πρώτο επεισόδιο και 10,9% στο δεύτερο, διατηρώντας σημαντικό μερίδιο κοινού.

Στη μεσαία ζώνη βρέθηκαν το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» με 8,5% στο ένα επεισόδιο και 6,7% στο άλλο, καθώς και το «Μίλα μου βρώμικα» που σημείωσε 8,5%. Το Tracker II περιορίστηκε στο 6,7%, ενώ το Vinylio κατέγραψε 6,4%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα «Φαντάσματα» με 5,7%, το Don’t Forget the Lyrics με 5,4% και το The Roadshow με 5,0%.

Στο κάτω μέρος του πίνακα βρέθηκαν το «Το Παιδί» με 3,3%, το «11 Αυτοί – 11 Εμείς» με 2,5%, ενώ ιδιαίτερα χαμηλά κινήθηκαν το Real View με 1,6% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 1,6%.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει ξεκάθαρα ότι, παρά τη δυναμική του Survivor, οι ισχυρές επαναλήψεις μυθοπλασίας συνεχίζουν να κρατούν γερά το κοινό, περιορίζοντας την απόλυτη κυριαρχία του ριάλιτι ακόμη και στο δεύτερο επεισόδιό του.

Πηγή: tvnea.com