





Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, ξεκάθαρη κυριαρχία κατέγραψε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης με 21,1% στο δυναμικό κοινό, ανοίγοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 16,0%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στο σύνολο της ζώνης. Τρίτο τερμάτισε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας 10,5%, πολύ κοντά στο «Ώρα Ελλάδος» του Open, που ακολούθησε με 10,0%.

Αρκετά χαμηλότερα κινήθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, το οποίο περιορίστηκε στο 7,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυσκολία του να ακολουθήσει τον ρυθμό του ανταγωνισμού. Στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς», το οποίο κατέγραψε μόλις 1,8%, χωρίς να καταφέρει να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζώνη.

Η εικόνα της πρωινής ενημέρωσης δείχνει καθαρή υπεροχή του MEGA, με τον ανταγωνισμό να παραμένει έντονος στη δεύτερη ταχύτητα και τις χαμηλές επιδόσεις ορισμένων εκπομπών να προβληματίζουν.

Πηγή: tvnea.com