2026-01-13 11:06:56
Στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε 13,7% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε τον έλεγχο της ζώνης. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του MEGA με 11,1%, εμφανίζοντας ενισχυμένη δυναμική και περιορίζοντας τη διαφορά από την κορυφή.

Ακολούθησε «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 9,7%, το οποίο παρέμεινε σε σταθερά αλλά χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 8,3%, χωρίς να καταφέρουν να μπουν στη μάχη της κορυφής. Το Breakfast@Star κινήθηκε στο 6,6%, το «10 Παντού» περιορίστηκε στο 5,8%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 με 4,2%.

Η ζώνη παρουσίασε ξεκάθαρη πρωτιά στην «Super Κατερίνα», αλλά έντονο ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση, με το Buongiorno να αναδεικνύεται ως ο βασικός αντίπαλος της κορυφής.



Πηγή: tvnea.com
