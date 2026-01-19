Προβληματισμό και ερωτήματα προκαλούν οι επιλογές του ΑΝΤ1 ... Από τη μία πλευρά, το κανάλι αποφάσισε να διακόψει την εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο με την Ελένη Τσολάκη, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή της παρουσίαζε σαφώς υψηλότερες επιδόσεις σε τηλεθέαση και δυναμικό κοινό (ακόμα κι απ' τον μέσο όρο του σταθμού). Από την άλλη, συνεχίζει επί σειρά ετών να διατηρεί στο πρόγραμμά του εκπομπή, η οποία καταγράφει σταθερά μονοψήφια και πολύ χαμηλά ποσοστά. Χθες μάλιστα συγκεκριμένη έκανε μόλις 2,9%.

Η αντίφαση είναι εμφανής και δεν περνά απαρατήρητη ούτε από το τηλεοπτικό κοινό ούτε από ανθρώπους της αγοράς. Σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και τα κανάλια αναζητούν formats με εμπορικό αποτύπωμα και δυναμική εξέλιξης, η διατήρηση εκπομπών με τόσο χαμηλές επιδόσεις γεννά εύλογα ερωτήματα για τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται.

Ιδιαίτερα όταν την ίδια στιγμή κόβονται εκπομπές με σαφώς μεγαλύτερη απήχηση, η συζήτηση μετατοπίζεται από τα νούμερα τηλεθέασης σε άλλες παραμέτρους, όπως οι εσωτερικές ισορροπίες, οι στρατηγικές επιλογές ή ακόμα και η έλλειψη ξεκάθαρου τηλεοπτικού σχεδίου για συγκεκριμένες ζώνες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τέτοιες αποφάσεις ενισχύουν την αίσθηση ασυνέπειας στον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 και αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα αν τελικά η τηλεθέαση παραμένει το βασικό κριτήριο ή αν, σε ορισμένες περιπτώσεις, περνά σε δεύτερη μοίρα.

