2026-03-20 10:51:55
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Άνετα πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Πίσω ο ανταγωνισμός

 



Χωρίς αντίπαλο κινήθηκαν οι «Αποκαλύψεις» στη μεσημεριανή ζώνη, καταγράφοντας 13.7% και αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τις υπόλοιπες εκπομπές.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 5.9%, ενώ ακολούθησε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 4.5%. Πιο πίσω κινήθηκε, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3.8% και το «Live You» με 3.6%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Real View» με 2.4%, ολοκληρώνοντας μια ζώνη όπου η κορυφή είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με «Buongiorno»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με «Buongiorno»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Happy Day» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Happy Day» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Happy Day» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Happy Day» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με «Buongiorno»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με «Buongiorno»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%
Prime time ζώνη: Κυριαρχία «Το Σόι Σου» – Ψηλά και το ποδόσφαιρο στον ΑΝΤ1
Prime time ζώνη: Κυριαρχία «Το Σόι Σου» – Ψηλά και το ποδόσφαιρο στον ΑΝΤ1
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%
Prime time ζώνη: Κυριαρχία «Το Σόι Σου» – Ψηλά και το ποδόσφαιρο στον ΑΝΤ1
Prime time ζώνη: Κυριαρχία «Το Σόι Σου» – Ψηλά και το ποδόσφαιρο στον ΑΝΤ1
ΕΡΤ: Ποιοι μένουν, ποιοι αλλάζουν – Συναντήσεις για το νέο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν
ΕΡΤ: Ποιοι μένουν, ποιοι αλλάζουν – Συναντήσεις για το νέο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/3/2026)
Παρεμβάσεις Π.Φ.Σ. σε ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης της πλατφόρμας ΦΥΚ
Παρεμβάσεις Π.Φ.Σ. σε ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης της πλατφόρμας ΦΥΚ