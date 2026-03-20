2026-03-20 10:51:55
Χωρίς αντίπαλο κινήθηκαν οι «Αποκαλύψεις» στη μεσημεριανή ζώνη, καταγράφοντας 13.7% και αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τις υπόλοιπες εκπομπές.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 5.9%, ενώ ακολούθησε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 4.5%. Πιο πίσω κινήθηκε, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 3.8% και το «Live You» με 3.6%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Real View» με 2.4%, ολοκληρώνοντας μια ζώνη όπου η κορυφή είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.
Πηγή: tvnea.com
