2026-03-20 10:51:55
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ανατροπή με «Buongiorno»



Ανατροπή στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, με το «Buongiorno» να περνά πρώτο με 15.4%, αφήνοντας πίσω τους μέχρι πρότινος πρωταγωνιστές.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 10.3%, ενώ οριακά πίσω του ακολούθησε η «Super Κατερίνα. V» με 10.2%, σημειώνοντας εμφανή πτώση σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Breakfast@Star» με 6.2%, ενώ το «10 Παντού» κατέγραψε 5.5%. Ακόμη χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 4.9% και το «Πρωίαν σε είδον» με 4.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%
Μεσημεριανή ζώνη: Άνετα πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Happy Day» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Μεσημεριανή ζώνη: Άνετα πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%
Prime time ζώνη: Κυριαρχία «Το Σόι Σου» – Ψηλά και το ποδόσφαιρο στον ΑΝΤ1
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Πίσω ο ανταγωνισμός
Prime time ζώνη: Κυριαρχία «Το Σόι Σου» – Ψηλά και το ποδόσφαιρο στον ΑΝΤ1
ΕΡΤ: Ποιοι μένουν, ποιοι αλλάζουν – Συναντήσεις για το νέο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/3/2026)
Παρεμβάσεις Π.Φ.Σ. σε ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης της πλατφόρμας ΦΥΚ
Τα φάρμακα για αδυνάτισμα μειώνουν την κατάθλιψη έως 44%