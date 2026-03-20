Ανατροπή στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, με το «Buongiorno» να περνά πρώτο με 15.4%, αφήνοντας πίσω τους μέχρι πρότινος πρωταγωνιστές.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 10.3%, ενώ οριακά πίσω του ακολούθησε η «Super Κατερίνα. V» με 10.2%, σημειώνοντας εμφανή πτώση σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Breakfast@Star» με 6.2%, ενώ το «10 Παντού» κατέγραψε 5.5%. Ακόμη χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 4.9% και το «Πρωίαν σε είδον» με 4.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com