2026-03-20 10:51:55
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Οικογενειακές Ιστορίες» – Διπλή ισοβαθμία στο 14.9%



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 15.6%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ισοβαθμία στη δεύτερη θέση, με το «Live News» και το «Deal. IX» να σημειώνουν από 14.9%, ακολουθούμενα από το «The Chase» με 10.9% και τον «Τροχό της Τύχης» με 10.1%.

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Flat Hunters» με 8.0%, το «Cash or Trash» με 6.6% και το «Rouk Zouk» με 6.2%, ενώ το «Ευτυχώς Τρελάθηκα» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 5.1%.

Σε χαμηλά επίπεδα βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 4.8%, το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» με 4.3% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.1%, ενώ στο τέλος της λίστας κατέληξε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.5%, συνεχίζοντας τις πολύ αδύναμες επιδόσεις του.



Πηγή: tvnea.com
