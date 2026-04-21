Γλώσσα: Προετοιμαζόμενοι για το αυριανό επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 11ης ενότητας, χρησιμοποιούμε τις ασκήσεις της φωτοτυπίας που επεξεργαστήκαμε σήμερα στην τάξη, καθώς και το διαδικτυακό υλικό της προηγούμενης ανάρτησης.Μαθηματικά: Λύνουμε τις ασκήσεις και το πρόβλημα της επαναληπτικής φωτοτυπίας (συμβουλευόμαστε και τη σχετική ανάρτηση).Σχολική ζωή: Ο πρώτος αγώνας του ετήσιου διασχολικού πρωταθλήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ήταν άτυχος για την ομάδα βόλεϊ κοριτσιών του σχολείου μας, που, παρά την μεγάλη προσπάθεια, γνώρισε την ήττα από την αντίστοιχη του 2ου Δ. Σ. Μοσχάτου. Παρόλα αυτά έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας τις φίλες μας από το 4ο Δ. Σ.. Γι' αυτό, όσα κορίτσια-μέλη της ομάδας έχουν εκκρεμότητα με τη βεβαίωση καρδιολόγου, προλαβαίνουν να την κλείσουν και να ενσωματωθούν στην υπόλοιπη ομάδα, καθώς όλες οι συμμετέχουσες είναι πολύτιμες. Τέλος, αύριο φέρνουμε τις στολές του βόλεϊ, ώστε να δοθούν στα αγόρια της ομάδας μπάσκετ που παίρνει τη σκυτάλη την Πέμπτη, 23/4, με τον δικό της πρώτο αγώνα. Για να πάρετε μια γεύση από το κλίμα του σημερινού αγώνα, δεν έχετε παρά να κάνετε "Κλικ στη μάθηση" εδώ

klikstimathisi