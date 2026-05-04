2026-05-04 12:26:32
Φωτογραφία για Δευτέρα, 4/5/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Προετοιμαζόμενοι για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ερχόμενης Παρασκευής, 8/5, στην ενότητα 13 "Τρόποι ζωής και επαγγέλματα", κάνουμε τις εργασίες 3α, 5 και 8 (κάνουμε και το μικρό αστείο κείμενο που προτείνεται), στις σελίδες 32, 34 και 36, αντίστοιχα, του Τ.Ε. (βλέπουμε και το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης). Αύριο θα συνεχιστεί η επανάληψη της ενότητας. Τέλος, δεν ξεχνάμε να φέρουμε τις εργασίες "Παρουσιάζοντας τον εαυτό μου" και το κόμικ "Η ιπτάμενη σκάφη", ώστε να γίνει η παρουσίασή τους.

Μαθηματικά: Ανατρέχουμε στη "Διερεύνηση" (σελίδα 137 - Β.Μ.) και στη σχετική ανάρτηση, προτού διαβάσουμε τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 56ου κεφαλαίου "Τα σχήματα του κόσμου" (σελίδα 138 - Β.Μ.). Μετά, σε μια κόλλα από το μπλοκ μιλιμετρέ, φτιάχνουμε ένα τρίγωνο, ένα τετράπλευρο, ένα πεντάπλευρο, ένα εξάπλευρο κι ένα οχτάπλευρο, χωρίς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (τυχαία). Τέλος, από σήμερα και πέρα, πρέπει να έχουμε μαζί μας (στον φάκελό μας) μερικές κόλλες μιλιμετρέ, το σετ οργάνων γεωμετρίας και τον διαβήτη μας, ώστε να είναι διαθέσιμα όταν τα χρειαστούμε.

EBU: Διερευνητική κίνηση προς ΕΡΤ για πιθανή διοργάνωση της Eurovision 2027 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Σειρά προληπτικών εξετάσεων στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στο Αγροτικό Ιατρείο, τη Δευτέρα 4/5, από 09:30 έως 14:00.
