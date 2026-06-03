2026-06-03 09:37:22

Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης χρησιμοποίησαν το συνέδριο του CMPR για να ζητήσουν ισχυρότερες συγκοινωνιακές συνδέσεις, βελτιωμένη προσβασιμότητα και χρηματοδότηση από την ΕΕ.Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο συνέδριο της CPMR στην Πάτρα .Ο περιφερειακός εκπρόσωπος Γιώργος Αλεξάκης επικεντρώθηκε σε θέματα μεταφορών και προσβασιμότητας.Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ευρωπαϊκά δίκτυα sidirodromikanea

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