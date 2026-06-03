2026-06-03 11:08:21
Φωτογραφία για Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης οι εκπομπές «The Chase» και «Χαμογέλα και πάλι!» τον Μάιο
Οι καταδιώξεις γνώσεων μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού κάθε απόγευμα, ενώ και η πιο σταθερή παρέα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου υπήρξε η κυρίαρχη επιλογή των τηλεθεατών τον περασμένο μήνα.

«The Chase»

Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου παρέμεινε η αγαπημένη απογευματινή συνήθεια των τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης. Το συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του MEGA, επικράτησε του ανταγωνισμού τον Μάιο με μέσο όρο 13,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε επιμέρους κοινό, η δυναμική του τηλεπαιχνιδιού έφτασε το 19,7%.

«Χαμογέλα και πάλι!»

Η καρδιά του infotainement τα πρωινά του Σαββατοκύριακου χτυπά σταθερά στο MEGA. Το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου ήταν πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του με μέσο όρο 15,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε επιμέρους ηλικιακό κοινό, η εκπομπή του MEGA, με τη χαρακτηριστική της αμεσότητα και τον εύστοχο σχολιασμό της επικαιρότητας, αποτέλεσε την πρώτη επιλογή με επίδοση που άγγιξε το 17,8%.

Πηγή: tvnea.com
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