 Η θάλασσα «βράζει» πιο νωρίς από το συνηθισμένο στην Ευρώπη

Η θάλασσα «βράζει» πιο νωρίς από το συνηθισμένο στην ΕυρώπηΣτα τέλη Μαΐου 2026, αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατέγραψαν θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο για την εποχή. Την ίδια περίοδο, μεγάλες εκτάσεις του Ατλαντικού Ωκεανού και της Μεσογείου εμφάνισαν επίσης σημαντικά αυξημένες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας.Η παρακάτω απεικόνιση, βασισμένη σε δεδομένα του Copernicus Marine Service, παρουσιάζει τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας της θαλάσσιας επιφάνειας στις 30 Μαΐου 2026.Οι κόκκινες και σκούρες κόκκινες περιοχές υποδηλώνουν νερά θερμότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Οι θετικές ανωμαλίες εκτείνονται κατά μήκος των βόρειων και δυτικών ακτών της Γαλλίας, καθώς και σε τμήματα της δυτικής Μεσογείου, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες πάνω από 5°C υψηλότερες από τον μέσο όρο.Η συνεχής παρακολούθηση των ωκεανών και των θαλασσών είναι κρίσιμη για την έγκαιρη ανίχνευση θαλάσσιων καυσώνων, την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την ασφάλεια των ναυτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.#ΚλιματικήΑλλαγή #Μεσόγειος #ΘερμοκρασίαΘάλασσας #MarineHeatwave #Copernicus #ClimateData #OceanMonitoring #Environment #MediterraneanSea

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