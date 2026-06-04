2026-06-04 07:40:49
Φωτογραφία για Σιδηρόδρομος: Ελάχιστα 24ωρα μετά την επανασύνδεση της Φλώρινας επέστρεψαν τα... λεωφορεία.
Το πρόβλημα οφείλεται στις ελλείψεις τροχαίου υλικού, καθώς η γραμμή άνοιξε, αλλά όπως κατέδειξαν τα χθεσινά γεγονότα, οι εφεδρείες σε αμαξοστοιχίες αποδείχτηκαν μηδενικέςΜόλις τέσσερις ημέρες μετά την πανηγυρική επανεκκίνηση των σιδηροδρομικών δρομολογίων προς τη Φλώρινα και τις ανακοινώσεις για ενίσχυση της σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης στη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα επανήλθε με τον πιο sidirodromikanea
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