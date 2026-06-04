





Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.







Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό αναδεικνύει μια φριχτή υπόθεση φερόμενης σεξουαλικής παρενόχλησης, που φτάνει μέχρι και την απόπειρα τέλεσης βιασμού, από μεσήλικα εκπαιδευτικό σε 14χρονη μαθήτρια.

Οι «αθώες» συνομιλίες που κατέληξαν σε εφιάλτη για την ανυποψίαστη μαθήτρια, η σχολική εκδρομή και το σκάνδαλο που ταλανίζει την εκπαιδευτική κοινότητα της ανατολικής Αττικής.

Οι γονείς της μαθήτριας περιγράφουν το δράμα που πέρασε η κόρη τους, μέχρι ο φερόμενος σάτυρος καθηγητής να τεθεί σε αργία από τις εκπαιδευτικές αρχές.

Επίσης, η εκπομπή παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις από τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, που σόκαρε το πανελλήνιο. Οι ρεπόρτερ της εκπομπής βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ.







«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Σκουλούδης

Βοηθός αρχισυντάκτη: Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου

Production manager: Βάσια Κουτούλα







Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης













Πηγή: tvnea.com