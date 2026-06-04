2026-06-04 08:40:38
Φωτογραφία για Βραβείο στον Στέφανο Τραχανά
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2025

Το Βραβείο Δοκιμίου – Κριτικής απονεμήθηκε στον Στέφανο Τραχανά για το βιβλίο του «Ο κύκλος» ( ΠΕΚ)

Συγχαρητήρια στον δάσκαλό μας Στέφανο Τραχανά!

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Mathesis at Crete University Press
tinanantsou.blogspot.gr
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