2026-06-04 08:40:38
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία 2025
Το Βραβείο Δοκιμίου – Κριτικής απονεμήθηκε στον Στέφανο Τραχανά για το βιβλίο του «Ο κύκλος» ( ΠΕΚ)
Συγχαρητήρια στον δάσκαλό μας Στέφανο Τραχανά!
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Mathesis at Crete University Press
tinanantsou.blogspot.gr
Το Βραβείο Δοκιμίου – Κριτικής απονεμήθηκε στον Στέφανο Τραχανά για το βιβλίο του «Ο κύκλος» ( ΠΕΚ)
Συγχαρητήρια στον δάσκαλό μας Στέφανο Τραχανά!
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Mathesis at Crete University Press
tinanantsou.blogspot.gr
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