2026-06-19 17:19:03
Φωτογραφία για «Σερβία: Η φωτιά καίει ακόμα» στο OPEN



27 χρόνια μετά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ η φωτιά καίει ακόμη στη Σερβία.

Η Μαρία Καρχιλάκη ήταν εκεί τότε και μετέδιδε τα δραματικά γεγονότα.

Τώρα επιστρέφει και καταγράφει το εκρηκτικό παρόν μιας χώρας που συγκλονίζεται από τα δικά της «Τέμπη».



Μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την τραγωδία του πολέμου, αλλά και σημερινών νέων που διαδηλώνουν καθημερινά ζητώντας Δικαιοσύνη. Γιατί ξέρουν ότι κάτω από το μοιραίο σκέπαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, που σκότωσε 16 ανθρώπους, θα μπορούσε να βρίσκεται ο δικός τους αδελφός, ο δικός τους φίλος.



«Σερβία: Η φωτιά καίει ακόμα». Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στις 23:00 στο ΟΡΕΝ.







Πηγή: tvnea.com
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