2026-06-08 16:49:15
Φωτογραφία για Η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταφορών της ΕΕ.
Οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ζητήσουν στρατηγική για τη σιδηροδρομική βιομηχανίαΟι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ ενώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταφορών, καλώντας την Επιτροπή της ΕΕ να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή τους για τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τις sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κρίνο & Αγκάθι: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κρίνο & Αγκάθι: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
Γιώργος Κώτσηρας: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – Το βιογραφικό του.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Κώτσηρας: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – Το βιογραφικό του.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Κώτσηρας: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – Το βιογραφικό του.
Γιώργος Κώτσηρας: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – Το βιογραφικό του.
Πρόσκληση σε ειδική μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος e-presence.gov.gr) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόσκληση σε ειδική μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος e-presence.gov.gr) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αλλαγή ρόλου για τον Κυρανάκη: Φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, οδεύει προς γραμματέας Ν.Δ.
Αλλαγή ρόλου για τον Κυρανάκη: Φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, οδεύει προς γραμματέας Ν.Δ.
Αλλαγή ρόλου για τον Κυρανάκη: Φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, οδεύει προς γραμματέας Ν.Δ..
Αλλαγή ρόλου για τον Κυρανάκη: Φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, οδεύει προς γραμματέας Ν.Δ..
Ζωντανή μετάδοση Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου σήμερα 26 Μαΐου στις 07:00 μ.μ. Τεχνικό Πρόγραμμα και δημοτικά τέλη στην ημερήσια διάταξη.
Ζωντανή μετάδοση Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου σήμερα 26 Μαΐου στις 07:00 μ.μ. Τεχνικό Πρόγραμμα και δημοτικά τέλη στην ημερήσια διάταξη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εργαζόμενοι της ΕΡ: Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι της τοξικότητας στους τελικούς της GBL
Εργαζόμενοι της ΕΡ: Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι της τοξικότητας στους τελικούς της GBL
Κακάο – το κακάο δεν είναι απλώς μια λιχουδιά, αλλά ένα λειτουργικό τρόφιμο που ενισχύει τόσο την καρδιά μας όσο και το μυαλό μας
Κακάο – το κακάο δεν είναι απλώς μια λιχουδιά, αλλά ένα λειτουργικό τρόφιμο που ενισχύει τόσο την καρδιά μας όσο και το μυαλό μας
Η Αθήνα έτοιμη να εδραιώσει το όραμα της Ευρώπης για τα τρένα υψηλής ταχύτητας το 2040.
Η Αθήνα έτοιμη να εδραιώσει το όραμα της Ευρώπης για τα τρένα υψηλής ταχύτητας το 2040.
Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για τους Σιδηρόδρομους: Στρατιωτική Κινητικότητα – Είναι οι Ευρωπαϊκοί Σιδηρόδρομοι έτοιμοι;
Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για τους Σιδηρόδρομους: Στρατιωτική Κινητικότητα – Είναι οι Ευρωπαϊκοί Σιδηρόδρομοι έτοιμοι;
Το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που κατασκευάστηκε στην Τουρκία έφτασε τα 240 χλμ./ώρα κατά τη διάρκεια των δοκιμών
Το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας που κατασκευάστηκε στην Τουρκία έφτασε τα 240 χλμ./ώρα κατά τη διάρκεια των δοκιμών