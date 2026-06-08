2026-06-08 16:49:15

Οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ζητήσουν στρατηγική για τη σιδηροδρομική βιομηχανίαΟι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ ενώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταφορών, καλώντας την Επιτροπή της ΕΕ να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή τους για τη μεταρρύθμιση των κανόνων για τις sidirodromikanea

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