Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.

2026-06-09 13:03:49

Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου έκλεισε την εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας με μια εκτενή, συγκινητική και βαθιά πολιτισμική παρέμβαση, συνδέοντας την προσπάθεια επαναλειτουργίας του δικτύου με την ιστορική μνήμη, τις εθνικές περιπέτειες της χώρας και το χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές.Στην ομιλία της ανέφερε αναλυτικά:«Έχω τον νου μου στο Χαρίλαο Τρικούπη. Σκέφτομαι το sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ