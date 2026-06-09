2026-06-09 13:03:49
Φωτογραφία για Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
 Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου έκλεισε την εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας με μια εκτενή, συγκινητική και βαθιά πολιτισμική παρέμβαση, συνδέοντας την προσπάθεια επαναλειτουργίας του δικτύου με την ιστορική μνήμη, τις εθνικές περιπέτειες της χώρας και το χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές.Στην ομιλία της ανέφερε αναλυτικά:«Έχω τον νου μου στο Χαρίλαο Τρικούπη. Σκέφτομαι το sidirodromikanea
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Τρίτη, 9/6/2026: Εργασίες ημέρας
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Τρίτη, 9/6/2026: Εργασίες ημέρας
Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
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Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
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Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
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