Θήβα: Απομακρύνθηκαν 11 τόνοι απορριμμάτων από σημείο που δημιουργούσε κινδύνους για το σιδηρόδρομο.
2026-06-16 11:56:48
Η παρέμβαση αποκαθιστά μια εικόνα εγκατάλειψης που παρέμενε άλυτη επί πολλά χρόνια.Μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη Θήβα, σε περιοχή που γειτνιάζει με τις σιδηροδρομικές γραμμές πλησίον των καταυλισμών, έπειτα από συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Δήμου Θηβαίων και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.Η δράση πραγματοποιήθηκε με την sidirodromikanea
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