Δίκη για τα Τέμπη: Στις 23 Ιουνίου συνεχίζονται οι τοποθετήσεις για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.

2026-06-17 17:32:13

Τι υποστηρίζει η κάθε πλευράΤην Τρίτη 23 Ιουνίου θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.Η εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνει δεκτό το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο καθώς και το sidirodromikanea

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