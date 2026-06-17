2026-06-17 19:30:58

Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου



Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρίου Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την ολοκλήρωση της θητείας της Διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κυρίας Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κύριος Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.



Η διαδικασία προκήρυξης της θέσεως θα .... προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου.



Φωτογραφία: υπ. Υγείας



Πηγή: iatropedia.gr



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