2026-06-18 07:19:42

Οι εθνικοί σιδηρόδρομοι της Ρουμανίας επανεκκίνησαν τα καθημερινά απευθείας καλοκαιρινά τρένα από το Βουκουρέστι προς προορισμούς στην Τουρκία και τη Βουλγαρία, με τιμές που ξεκινούν από 27 ευρώ.Οι επιβάτες τρένων μπορούν και πάλι να πάρουν απευθείας τρένο από το Βουκουρέστι προς την Κωνσταντινούπολη, τη Σόφια και τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Βουλγαρίας αυτό το καλοκαίρι.Η CFR Călători, ο sidirodromikanea

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