2026-06-19 17:35:49
Φωτογραφία για ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών, τον τουρισμό και ο κομβικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας
Συνάντηση εργασίας, σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα, είχαν, σήμερα, το μεσημέρι, 19 Ιουνίου 2026, στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, ο Έλληνας Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Επίτροπος ενημέρωσε sidirodromikanea
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