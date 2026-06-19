2026-06-19 17:35:49

Συνάντηση εργασίας, σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα, είχαν, σήμερα, το μεσημέρι, 19 Ιουνίου 2026, στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, ο Έλληνας Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.Κατά την διάρκεια της συνάντησης, ο Επίτροπος ενημέρωσε sidirodromikanea

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