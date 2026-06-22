2026-06-22 09:53:23
Φωτογραφία για ALPHA: Η Ευγενία Σαμαρά δίνει ραντεβού με την… ευτυχία – Ποιοι ηθοποιοί έχουν ήδη συμφωνήσει για τη νέα σειρά

Σταδιακά συμπληρώνεται το παζλ της νέας μεγάλης παραγωγής που ετοιμάζει ο ALPHA, με τη ρομαντική κομεντί «Ραντεβού με την Ευτυχία» να περνά πλέον στη φάση της στελέχωσης του πρωταγωνιστικού της καστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευγενία Σαμαρά έχει «κλειδώσει» για τον κεντρικό γυναικείο ρόλο της σειράς, επιστρέφοντας στο δυναμικό του ALPHA μετά την επιτυχημένη συνεργασία της στον «Σασμό». Η αγαπημένη ηθοποιός αφήνει πίσω της δύο ιδιαίτερα παραγωγικές τηλεοπτικές σεζόν στο MEGA με το «Έχω Παιδιά», ενώ παράλληλα βρέθηκε και στην παρουσίαση τηλεοπτικού project της ΕΡΤ.

Όπως αναφέρει η Realnews, στο πλευρό της αναμένεται να βρεθεί ο Μιχάλης Σαράντης, με τους δύο ηθοποιούς να συνθέτουν το βασικό πρωταγωνιστικό δίδυμο της νέας σειράς. Την ίδια ώρα, οι συντελεστές προχωρούν και στις τελευταίες συμφωνίες για τους υπόλοιπους ρόλους, καθώς ο σχεδιασμός της παραγωγής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επικείμενη επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου στη μικρή οθόνη. Ο γνωστός ηθοποιός, που έχει επιλέξει να απέχει εδώ και χρόνια από τα τηλεοπτικά δρώμενα, φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την παραγωγή και να ετοιμάζεται για ένα δυναμικό comeback που αναμένεται να συζητηθεί έντονα. Στο καστ της σειράς έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο Γιώργος Γάλλος.

Τα γυρίσματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, με πιθανότερη περίοδο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ενώ οι υπεύθυνοι της παραγωγής κρατούν προς το παρόν μυστικές τις λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή.

Παράλληλα, η νέα σειρά της PrimaVisione εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ, ενισχύοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό της παραγωγής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο συνολικός προϋπολογισμός του «Ραντεβού με την Ευτυχία» ανέρχεται σε 3.120.000 ευρώ, με την επιδότηση να φτάνει τις 998.400 ευρώ.

Με τις συμφωνίες να κλείνουν η μία μετά την άλλη και τα γυρίσματα να πλησιάζουν, το «Ραντεβού με την Ευτυχία» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects μυθοπλασίας του ALPHA για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.



Πηγή: tvnea.com
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