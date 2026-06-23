Το «Live News» ήταν ο μεγάλος νικητής της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 16.2% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας σαφές προβάδισμα από τον ανταγωνισμό.

Πίσω του εξελίχθηκε μια ιδιαίτερα κλειστή μάχη, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» να σημειώνουν 11.9%, το «Rouk Zouk» 11.5% και το «The Chase» 11.2%.

Το «Κάτι Ψήνεται (E)» ακολούθησε με 11.0%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 10.9%.

Το «Cash or Trash» σημείωσε 9.7%, οι «Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει» στον ΣΚΑΪ 8.0% και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» 7.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Στούντιο 4» με 4.4% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.0%.

Πηγή: tvnea.com