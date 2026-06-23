2026-06-23 11:39:07
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν την κορυφή

Οι «Αποκαλύψεις» συνέχισαν την κυριαρχία τους στη μεσημεριανή ζώνη, καταγράφοντας 13.6% στο δυναμικό κοινό και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 8.7%, ενώ το «Live You» ακολούθησε με 6.4%.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 3.8%, παραμένοντας αρκετά πίσω από τις πρωτοπόρες εκπομπές της ζώνης.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η «Pop Μαγειρική - 8ος Κύκλος (E)», η οποία κατέγραψε 1.8%.



Πηγή: tvnea.com
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