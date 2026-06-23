2026-06-23 16:42:43
Φωτογραφία για Ταξιδεύοντας στην Ίο» με τον Χρήστο Νέζο



Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 14:15 ταξιδεύουμε σε ένα μαγευτικό νησί των Κυκλάδων, την Ίο. Ο Χρήστος Νέζος, με καλεσμένο τον αγαπημένο καλλιτέχνη Νικηφόρο, μάς ξεναγεί σε έναν πανέμορφο τόπο γεμάτο εικόνες, συναίσθημα, ιστορία και παράδοση. 

Το ταξίδι ξεκινά από το χαρακτηριστικό εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης, που βρίσκεται στην είσοδο του νησιού, χαιρετώντας και αποχαιρετώντας όποιον φτάνει στη Νιό, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. 



Επόμενος σταθμός είναι η γραφική χώρα και πρωτεύουσα της Ίου, όπου η ξενάγηση συνεχίζεται στην κεντρική πλατεία με τα μικρά μαγαζάκια διασκέδασης και τα όμορφα παραδοσιακά ταβερνάκια. Ο Χρήστος και ο Νικηφόρος, δοκιμάζουν, μεταξύ άλλων, και το χαρακτηριστικό φαγητό του νησιού τα «κισμέτια», για το οποίο η πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου «Φοινίκη», Πόπη Αστρασανάκη, μάς δίνει τη συνταγή.  

  

Η εκπομπή επισκέπτεται και την εκκλησία της Παναγίας της Γκρεμνιώτισσας. Στη συνέχεια, ο Χρήστος και ο Νικηφόρος κάνουν ποδηλατάδα στους μύλους και μας ξεναγούν σε έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς χώρους στο Αιγαίο, τον «Σκάρκο», το χωριό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, που ανακαλύφθηκε πριν μερικά χρόνια σε πολύ καλή κατάσταση. 



Το ταξίδι συνεχίζεται στο νέο τοπόσημο της Ίου, το μουσείο του Γιάννη Γαΐτη και της γυναίκας του Γαβριέλλας Σίμωσι. Τελευταίος σταθμός είναι ο Μυλοπότας, η διάσημη χρυσαφένια παραλία του νησιού. Στο δημοφιλές αυτό τουριστικό θέρετρο έχει στηθεί ένα νησιώτικο γλέντι με όμορφα τραγούδια, με τα οποία ο Νικηφόρος και ο ντόπιος καλλιτέχνης Αντώνης θα μας ταξιδέψουν από την Ίο σε όλη την Ελλάδα. 



«Ταξιδεύοντας στην Ίο» με τον Χρήστο Νέζο_Κυριακή 28 Ιουνίου στις 14:15 στον ΑΝΤ1. 







Πηγή: tvnea.com
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