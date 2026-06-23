2026-06-23 17:54:15
Φωτογραφία για Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τα δρομολόγια των τρένων λόγω ακραίας ζέστης- Η Eurostar ακυρώνει ορισμένα δρομολόγια.
Οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τις σιδηροδρομικές εταιρείες να μειώσουν τα δρομολόγια και να ακυρώσουν τα τρένα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να εκδοθούν επείγουσες ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις προς τους επιβάτες ώστε να επανεξετάσουν τα προγραμματισμένα ταξίδια τους.Όπως αναφέρει το ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης Ukrinform .Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, τα δρομολόγια των sidirodromikanea
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