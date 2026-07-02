2026-07-02 11:18:08

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει δυναμικά στη μικρή οθόνη τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς εντάσσεται στο καστ της νέας δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Σπιλιάδες». Ο αγαπημένος ηθοποιός θα υποδυθεί έναν κομβικό χαρακτήρα, με τον ρόλο του να κρύβει σημαντικές ανατροπές στην εξέλιξη της ιστορίας.



Βασισμένες στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου, οι «Σπιλιάδες» αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ΑΝΤ1 για τη σεζόν 2026-2027, με το κανάλι να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα του πρόταση μυθοπλασίας.



Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια γυναίκα που, ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημα, χάνει τη μνήμη της και αναγκάζεται να ξεκινήσει τη ζωή της από την αρχή. Ωστόσο, το παρελθόν που έχει ξεχάσει δεν παύει να υπάρχει και επιστρέφει απειλητικά, φέρνοντας στο φως μυστικά και αλήθειες που θα ανατρέψουν τα πάντα.



Πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά έχει ο Γιάννης Κουκουράκης, ο οποίος μετά το «Grand Hotel» περνά σε έναν εντελώς διαφορετικό, πιο σκοτεινό τηλεοπτικό κόσμο. Στο πλευρό του θα βρεθεί ξανά η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ντένια Ψύλλια, η Μέγκι Σούλι και η Στεφανί Καπετανίδη.



Με την προσθήκη του Ρένου Χαραλαμπίδη και ενός ισχυρού συνόλου ηθοποιών, ο ΑΝΤ1 δείχνει ξεκάθαρα ότι ποντάρει πολλά στις «Σπιλιάδες», φιλοδοξώντας να τις καταστήσει μία από τις πιο δυνατές σειρές της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.



Πηγή: tvnea.com



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