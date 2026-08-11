Για μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της προσωπικής του ζωής μίλησε ο Brad Pitt, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν βίωσε τόσο έντονη ψυχική πίεση, ώστε για ένα σύντομο διάστημα πέρασαν από το μυαλό του σκέψεις αυτοκτονίας.Ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη εμπειρία σε συνέντευξή του στο Esquire, περίπου μία δεκαετία μετά τον χωρισμό του από την Angelina Jolie, χωρίς ωστόσο να θελήσει να συνδέσει με λεπτομέρειες όσα αισθανόταν τότε με συγκεκριμένα οικογενειακά γεγονότα.Όπως περιέγραψε, υπήρξε μια μικρή περίοδος κατά την οποία αισθανόταν ότι δεν μπορούσε να βρει διέξοδο από τον ψυχικό πόνο που βίωνε.Ο Brad Pitt ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόθεση να προχωρήσει σε κάποια πράξη. Μέσα από εκείνη την εμπειρία, όμως, όπως εξήγησε, κατάλαβε πόσο απελπισμένος μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος όταν αναζητά απλώς έναν τρόπο να σταματήσει τον πόνο.«Δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός», ανέφερε μεταξύ άλλων, εξηγώντας στη συνέχεια ότι το ένστικτο επιβίωσης άρχισε να λειτουργεί καθοριστικά για τον ίδιο.Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απέδωσε στην αισιοδοξία αλλά και στην ισχυρή διάθεση για επιβίωση το γεγονός ότι κατάφερε σταδιακά να βγει από αυτή τη σκοτεινή περίοδο.Όταν η συζήτηση στράφηκε στα οικογενειακά ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια, ο Brad Pitt απέφυγε να ανοίξει περισσότερο το συγκεκριμένο κεφάλαιο, περιοριζόμενος στο να αναγνωρίσει πόσο δύσκολη υπήρξε για εκείνον αυτή η διαδρομή.Πηγή: tvnea.com