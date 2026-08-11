2026-08-11 11:00:36
Φωτογραφία για Brad Pitt: Η δύσκολη εξομολόγηση για την περίοδο που «δεν έβλεπε διέξοδο»
Για μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της προσωπικής του ζωής μίλησε ο Brad Pitt, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν βίωσε τόσο έντονη ψυχική πίεση, ώστε για ένα σύντομο διάστημα πέρασαν από το μυαλό του σκέψεις αυτοκτονίας.

Ο 62χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη εμπειρία σε συνέντευξή του στο Esquire, περίπου μία δεκαετία μετά τον χωρισμό του από την Angelina Jolie, χωρίς ωστόσο να θελήσει να συνδέσει με λεπτομέρειες όσα αισθανόταν τότε με συγκεκριμένα οικογενειακά γεγονότα.

Όπως περιέγραψε, υπήρξε μια μικρή περίοδος κατά την οποία αισθανόταν ότι δεν μπορούσε να βρει διέξοδο από τον ψυχικό πόνο που βίωνε.

Ο Brad Pitt ξεκαθάρισε ότι δεν είχε πρόθεση να προχωρήσει σε κάποια πράξη. Μέσα από εκείνη την εμπειρία, όμως, όπως εξήγησε, κατάλαβε πόσο απελπισμένος μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος όταν αναζητά απλώς έναν τρόπο να σταματήσει τον πόνο.

«Δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός», ανέφερε μεταξύ άλλων, εξηγώντας στη συνέχεια ότι το ένστικτο επιβίωσης άρχισε να λειτουργεί καθοριστικά για τον ίδιο.


Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απέδωσε στην αισιοδοξία αλλά και στην ισχυρή διάθεση για επιβίωση το γεγονός ότι κατάφερε σταδιακά να βγει από αυτή τη σκοτεινή περίοδο.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στα οικογενειακά ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια, ο Brad Pitt απέφυγε να ανοίξει περισσότερο το συγκεκριμένο κεφάλαιο, περιοριζόμενος στο να αναγνωρίσει πόσο δύσκολη υπήρξε για εκείνον αυτή η διαδρομή.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ηλίας Ψινάκης: Η άγνωστη μάχη της Ρούλας Κορομηλά – «Είχε παραλύσει, έμεινε εννέα μήνες στο σπίτι μου»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ηλίας Ψινάκης: Η άγνωστη μάχη της Ρούλας Κορομηλά – «Είχε παραλύσει, έμεινε εννέα μήνες στο σπίτι μου»
Νέα εποχή για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η συμφωνία που ανοίγει δρόμο και για τηλεόραση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα εποχή για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η συμφωνία που ανοίγει δρόμο και για τηλεόραση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
10 Φυτά με μεγάλη περίοδο ανθοφορίας
10 Φυτά με μεγάλη περίοδο ανθοφορίας
Γιώργος Αρσενάκος: Το μήνυμα στήριξης στην Ελένη Φουρέιρα μετά την εξομολόγησή της για την καταγωγή της
Γιώργος Αρσενάκος: Το μήνυμα στήριξης στην Ελένη Φουρέιρα μετά την εξομολόγησή της για την καταγωγή της
Δήμος Ξηρομέρου – Τρεις σημαντικές δημόσιες διαβουλεύσεις την συγκεκριμένη χρονική περίοδο εξελίσσονται: Τουρισμός, ΑΠΕ και Περιοχές Natura.
Δήμος Ξηρομέρου – Τρεις σημαντικές δημόσιες διαβουλεύσεις την συγκεκριμένη χρονική περίοδο εξελίσσονται: Τουρισμός, ΑΠΕ και Περιοχές Natura.
Ναταλία Γερμανού: Η εξομολόγηση για τις τηλεθεάσεις και η αναφορά στη Ναταλία Αργυράκη
Ναταλία Γερμανού: Η εξομολόγηση για τις τηλεθεάσεις και η αναφορά στη Ναταλία Αργυράκη
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2026 έως 31-10-2026.
Υποχρέωση ιδιοκτητών για καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο από 1-5-2026 έως 31-10-2026.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη για τις εικόνες με τα άλογα στη Λέσβο: «Αυτό δεν είναι έθιμο»
Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη για τις εικόνες με τα άλογα στη Λέσβο: «Αυτό δεν είναι έθιμο»
Ο Alpha άλλαξε την οικονομική εικόνα του: Από τις ζημιές στα κέρδη των 5,3 εκατ. ευρώ
Ο Alpha άλλαξε την οικονομική εικόνα του: Από τις ζημιές στα κέρδη των 5,3 εκατ. ευρώ
Η Μάνια Παπαδημητρίου στις
Η Μάνια Παπαδημητρίου στις "Κόρες της Αρετής"!
Αναδρομικά έως 13.500 € σε 400.000 συνταξιούχους – Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις.
Αναδρομικά έως 13.500 € σε 400.000 συνταξιούχους – Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις.
Η νέα ψηφιακή εποχή του Οδοντωτού: Μελέτη 1,86 εκατ. ευρώ για ασφαλή επανεκκίνηση της γραμμής.
Η νέα ψηφιακή εποχή του Οδοντωτού: Μελέτη 1,86 εκατ. ευρώ για ασφαλή επανεκκίνηση της γραμμής.