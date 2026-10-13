2026-10-13 10:08:34
Το The 2Night Show βρέθηκε στην πρώτη θέση της late night ζώνης με 15.9% στο δυναμικό κοινό, αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων προγραμμάτων.
Το All In στην πρεμιέρα του σημείωσε 5.0%, ενώ η «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» κατέγραψε 4.6%. Το Foxbet 4-4-2 κινήθηκε στο 3.9%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
Το All In στην πρεμιέρα του σημείωσε 5.0%, ενώ η «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» κατέγραψε 4.6%. Το Foxbet 4-4-2 κινήθηκε στο 3.9%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
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