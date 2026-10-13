2026-10-13 10:08:34

Το «Το Σόι Σου VI» βρέθηκε στην κορυφή της Prime Time με 25.0% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης. Ισχυρή ήταν και η παρουσία της επανάληψης της σειράς, «Το Σόι Σου VI» (Ε), που σημείωσε 19.7%. Ανάμεσά τους, το GNTM 7 κατέγραψε 15.2%, ενώ οι «Κόρες της Αρετής» ακολούθησαν με 13.7%.



Το «Ντερτί» σημείωσε 12.4%, ενώ ο «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» κινήθηκε στο 11.6%. Το «Κρίνο και Αγκάθι» ακολούθησε με 11.4%, με το «Κάμπινγκ» να καταγράφει 10.9%.



Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» σημείωσαν 9.1%, ενώ η πρεμιέρα για το «Τότε και Τώρα» κινήθηκε στο 5.9% και οι «Μπλε Ώρες» στο 5.3%. Τέλος, η «Κόκκινη Γραμμή» κατέγραψε 3.5%.



Πηγή: tvnea.com



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