Μια ογκώδης και πολυδαίδαλη διεθνής υπόθεση απάτης ύψους 129 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία βασίστηκε σε προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), αποκαλύφθηκε από τις αμερικανικές Αρχές (Υπουργείο Δικαιοσύνης και FBI), με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου να δείχνουν ότι μέρος των χρημάτων πέρασε και από την Ελλάδα.

Πώς λειτουργούσε η απάτη (Deepfake CEO scam)

Το κύκλωμα χρησιμοποίησε τεχνολογία deepfake (σύνθεση φωνής και εικόνας μέσω AI) για να μιμηθεί ανώτατα στελέχη (CEO) και διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η προσέγγιση: Οι δράστες επικοινωνούσαν με υπαλλήλους οικονομικών τμημάτων παριστάνοντας τους επικεφαλής των εταιρειών τους. Χρησιμοποιώντας πειστικά αντίγραφα φωνής (και ενίοτε εικόνας), επικαλούνταν επείγουσες, απόρρητες συμφωνίες ή εξαγορές.

Ο «δικηγόρος»: Στη συνέχεια, καθοδηγούσαν τους υπαλλήλους να έρθουν σε επαφή με δήθεν νομικούς εκπροσώπους μεγάλων δικηγορικών γραφείων (τους οποίους υποδύονταν πάλι οι ίδιοι οι απατεώνες). Για να αποτρέψουν τους υπαλλήλους από το να διασταυρώσουν τις πληροφορίες, χρησιμοποιούσαν προσχεδιασμένα σενάρια πίεσης χρόνου και απειλές περί διαρροής εμπιστευτικών χρηματιστηριακών πληροφοριών (insider trading).

Οι μεταφορές: Πιστεύοντας ότι εκτελούν νόμιμες και εγκεκριμένες εντολές της διοίκησης, οι εργαζόμενοι προχωρούσαν σε τεράστια τραπεζικά εμβάσματα. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται νοσοκομειακοί οργανισμοί, τράπεζες και εταιρείες τεχνολογίας ή τροφίμων σε ΗΠΑ και Βρετανία.

Η εμπλοκή της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αμερικανικού κατηγορητηρίου, το δίκτυο των τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση και το «ξέπλυμα» των παράνομων κεφαλαίων ήταν παγκόσμιο.

Τα χρήματα, αφού έφευγαν από τις εταιρείες-θύματα, δρομολογούνταν μέσω λογαριασμών σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (καθώς και σε ΗΠΑ, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Αυστρία, Σλοβακία και Κίνα).

Στη συνέχεια, τα ποσά μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα ώστε να χαθούν τα ίχνη τους.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή ελληνικών επιχειρήσεων ή πολιτών, ούτε υπάρχουν ενδείξεις για θύματα εντός της ελληνικής επικράτειας· η Ελλάδα λειτούργησε απλώς ως ένας από τους πολυπληθείς ενδιάμεσους σταθμούς στη διαδρομή των χρημάτων.

Οι συλλήψεις

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρεις βασικοί ύποπτοι (οι Jacob Soal, Sharon Hazan και Guy Sitrit), δύο εκ των οποίων εντοπίστηκαν στην Ισπανία και ένας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αντιμετωπίζουν βαριές ομοσπονδιακές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και την ανάκτηση των κλεμμένων κεφαλαίων.

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