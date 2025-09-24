2025-09-24 10:43:13
Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται δυναμικά και αυτή την εβδομάδα, με τη Super Κατερίνα στον Alpha να διατηρεί την πρωτιά στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κατέγραψε 18,7%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την ισχυρή της θέση στο τηλεοπτικό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Πρωινό στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας 11,5%, ενώ τρίτο ήρθε το Breakfast@Star με 10,4%. Πολύ κοντά ακολούθησε το Buongiorno με 10,3%, δείχνοντας ότι οι τηλεθεατές συνεχίζουν να μοιράζουν το ενδιαφέρον τους ανάμεσα στις μεγαλύτερες παραγωγές.

Στις ενημερωτικές προτάσεις, οι Αταίριαστοι κατέγραψαν 4,6%, ενώ η εκπομπή Πάμε Δανάη – 10 Παντού στο Open περιορίστηκε στο 4,2%. Στο χαμηλότερο σημείο της κατάταξης βρέθηκε το Πρωίαν Σε Είδον με 3,9%.

Η εικόνα δείχνει ότι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της Super Κατερίνα καταφέρνουν να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του δυναμικού κοινού, αφήνοντας πίσω τους τις υπόλοιπες ψυχαγωγικές προσπάθειες. Οι μικρές διαφορές ανάμεσα στις επόμενες θέσεις δείχνουν πως η μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση παραμένει ανοιχτή, με κάθε πρόγραμμα να προσπαθεί να βρει τη δική του ταυτότητα και να κερδίσει περισσότερους τηλεθεατές.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)



