2025-09-24 11:25:42

Το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε στα σχόλια που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε τη συνέντευξη του Νίκου Αναδιώτη. Μετά από αυτήν την τοποθέτηση, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 θέλησε να επανέλθει με νέα δήλωση.



«Κατηγορείς μία άλλη εκπομπή ότι έχει παραφράσει δηλώσεις ενώ είπες αυτό που είπαμε;» σχολίασε αρχικά ο Πάνος Κατσαρίδης.



«Όλοι οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του. Αυτό είναι το χειρότερο για εμένα» συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας και λίγο αργότερα συμπλήρωσε: «Αν κάποιος από εσάς πει κάτι τη μία ημέρα και την άλλη μέρα το αλλάξει, εγώ θα πω ότι το άλλαξες. Οι άλλοι γύρω του, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι και τα φιλιά μας, γιατί δεν του είπαν «το είπες Δημήτρη μου». Κάναμε κριτική επ’ αυτού που ακριβώς είπε ο Δημήτρης».



«Ο Παπανώτας αν είναι για κάτι πετυχημένος είναι γιατί έχει γωνίες στην άποψή του. Το γεγονός ότι να λέω μία άποψη και την επόμενη ημέρα δεν μπορείς να πεις ότι δεν το είπα. Του τα θυμίσαμε εμείς εδώ τα ακριβή του λόγια. Το ότι τον είπε καλό παιδί, αναιρεί ότι αμφιβάλλει με την πολιτική του διάσταση», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας στην τοποθέτησή του.



Πηγή: tvnea.com



