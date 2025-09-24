Γλώσσα: Συμβουλευόμαστε την προηγούμενη ανάρτηση και φτιάχνουμε το αφιέρωμα στον/στην αγαπημένο/η μας αθλητή/τρια στις σελίδες 50 και 51 του Τ.Ε.. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να τυπώσουμε φωτογραφίες του/της, ζωγραφίζουμε μόνοι μας όσο καλύτερα μπορούμε το πορτραίτο του/της. Τέλος, κάνουμε την εργασία 8, στη σελίδα 58 του Τ.Ε..Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση" και συμπληρώνουμε τις εργασίες 8 και 9, στις σελίδες 8 και 9 του Τ.Ε. (αυτά για την Παρασκευή, 26/9). Ανατρέχουμε και στο εκπαιδευτικό υλικό της σχετικής ανάρτησης για περισσότερη υποστήριξη. Μέχρι την Παρασκευή, 3/10, βρίσκουμε και γράφουμε σε καθαρή κόλλα χαρτί πληροφορίες για τις σπουδαίες προσωπικότητες της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού (από τον πίνακα της εργασίας 5, σελίδα 7 του Τ.Ε.), ο καθένας και η καθεμιά αυτόν που έχει αναλάβει. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα συνοδεύουμε την εργασία μας και με μια εικόνα του. Το αποτέλεσμα του project θα διακοσμήσει το ταμπλό ιστορίας της τάξης.Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Αναπνοή και υγεία", με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης. Έπειτα συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 και 2 (σελίδες 110-112).Σχολική ζωή: Πρόγραμμα Πέμπτης, 25/9:ΔεξιότητεςΜαθηματικάΠληροφορικήΦυσικήΓεωγραφίαΘρησκευτικά

