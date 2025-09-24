2025-09-24 10:56:33
Φωτογραφία για Τετάρτη, 24/9/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Συμβουλευόμαστε την προηγούμενη ανάρτηση και φτιάχνουμε το αφιέρωμα στον/στην αγαπημένο/η μας αθλητή/τρια στις σελίδες 50 και 51 του Τ.Ε.. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να τυπώσουμε φωτογραφίες του/της, ζωγραφίζουμε μόνοι μας όσο καλύτερα μπορούμε το πορτραίτο του/της. Τέλος, κάνουμε την εργασία 8, στη σελίδα 58 του Τ.Ε..

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση" και συμπληρώνουμε τις εργασίες 8 και 9, στις σελίδες 8 και 9 του Τ.Ε. (αυτά για την Παρασκευή, 26/9). Ανατρέχουμε και στο εκπαιδευτικό υλικό της σχετικής ανάρτησης για περισσότερη υποστήριξη. Μέχρι την Παρασκευή, 3/10, βρίσκουμε και γράφουμε σε καθαρή κόλλα χαρτί πληροφορίες για τις σπουδαίες προσωπικότητες της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού (από τον πίνακα της εργασίας 5, σελίδα 7 του Τ.Ε.), ο καθένας και η καθεμιά αυτόν που έχει αναλάβει. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα συνοδεύουμε την εργασία μας και με μια εικόνα του. Το αποτέλεσμα του project θα διακοσμήσει το ταμπλό ιστορίας της τάξης.

Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Αναπνοή και υγεία", με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης. Έπειτα συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 και 2 (σελίδες 110-112).

Σχολική ζωή: Πρόγραμμα Πέμπτης, 25/9:

Δεξιότητες

Μαθηματικά

Πληροφορική

Φυσική

Γεωγραφία

Θρησκευτικά

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Σάρωσε ξανά η «Κοινωνία Ώρα Mega» με κορύφωση 35,2%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Σάρωσε ξανά η «Κοινωνία Ώρα Mega» με κορύφωση 35,2%
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 23/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 23/9/2025
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (23/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (23/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών του μετρό την Τετάρτη
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων σταθμών του μετρό την Τετάρτη
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (22/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (22/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή
Τηλεθέαση Μεσημεριανής Ζώνης: Σταθερά πρώτος ο Πέτρος Κουσουλός
Τηλεθέαση Μεσημεριανής Ζώνης: Σταθερά πρώτος ο Πέτρος Κουσουλός
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» - Συνεχίζει με χαμηλά ποσοστά η Στεφανίδου- Έπεσε το Ρούκ Ζούκ
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» - Συνεχίζει με χαμηλά ποσοστά η Στεφανίδου- Έπεσε το Ρούκ Ζούκ
ΑΝΤ1: Κατρακύλα στην prime time – Αξιόλογες σειρές, αλλά το κοινό γυρνά την πλάτη - Τι συμβαίνει;
ΑΝΤ1: Κατρακύλα στην prime time – Αξιόλογες σειρές, αλλά το κοινό γυρνά την πλάτη - Τι συμβαίνει;
Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για το «The Voice of Greece»;
Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για το «The Voice of Greece»;