Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης συνεχίζει να κυριαρχεί η πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση, σημειώνοντας μέσο όρο 21,4% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, σε ένα 15λεπτο έφτασε μέχρι και το 35,2%, καταγράφοντας σαρωτική διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 13,9%, διατηρώντας την παρουσία του στο τηλεοπτικό τοπίο. Η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open κατέγραψε 9,4%, ενώ το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 8,6%, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη.

Η εκπομπή «Καλημερα Ελλάδα» συνέχισε την πτωτική της πορεία, φτάνοντας στο 7,7%, χωρίς να μπορεί να σταθεροποιηθεί, ενώ η ψυχαγωγική πρόταση της ΕΡΤ1 «Νώρις Νωρίς» ολοκλήρωσε τη λίστα με 6,5%.

Η εντυπωσιακή κορύφωση του 35,2% επιβεβαιώνει ότι η «Κοινωνία Ώρα Mega» παραμένει αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στον πρωινό ενημερωτικό ανταγωνισμό, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους σταθμούς.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
