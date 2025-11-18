Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό βρέθηκε την τελευταία ημέρα η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία σημείωσε 19,7%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ισχυρή της παρουσία στο πρωινό ενημερωτικό τοπίο.

Στη δεύτερη θέση κατέληξε το «Happy Day» στον Alpha, καταγράφοντας 16,8%, διατηρώντας σταθερή τη δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό. Ακολούθησε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open, που συγκέντρωσε 12,3%, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 9,7%, ενώ η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,6%, παραμένοντας σε μονοψήφια επίπεδα.

Τέλος, η εκπομπή «Ξυπνάμε Νωρίς» στην ΕΡΤ1 καταχώρησε 1,6%, κλείνοντας τη λίστα των πρωινών ενημερωτικών ζωνών.

Το πρωινό τηλεοπτικό πεδίο παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστικό, με τις διακυμάνσεις στα ποσοστά να αποτυπώνουν τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις του κοινού και την ανάγκη των σταθμών για συνεχή ανανέωση περιεχομένου και θεματολογίας.

Πηγή: tvnea.com