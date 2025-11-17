2025-11-17 17:30:33

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε δημόσια όσα ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες εκπομπές σχετικά με τον ίδιο, υπογραμμίζοντας πως δεν τον απασχολεί ούτε παρακολουθεί όσα λέγονται γύρω του.



Όπως ανέφερε:«Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα οι εκπομπές ασχολήθηκαν με μένα. Δεν τα έχω δει ποτέ».



«Ο Λαζόπουλος, δεν ξέρω τι έχει πει για μένα. Θα μου πεις γιατί έκανα εξώδικο; Γιατί μου το είπε ο δικηγόρος μου ότι έπρεπε να κάνω, έτσι για να κοπούν κάποιες αναλήθειες και ψέματα με τις εμμονές»



«Όμως εγώ δεν βλέπω. Έχω επιλέξει από το να ασχολούμαι με την κακία των εμμονικών ανθρώπων, τον χρόνο αυτόν να τον αξιοποιήσω κάπου αλλού. Το έλεγε και η Θάτσερ: είναι χαμένος χρόνος να ασχολείσαι με τα αρνητικά που λένε οι άλλοι για σένα. Ούτε βλέπω τι λένε για μένα γύρω γύρω. Δεν το κάνω».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ