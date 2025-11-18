2025-11-18 10:30:42
Φωτογραφία για Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Ο Γιώργος Λιάγκας στην κορυφή

Σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα να κατακτούν την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 16,3%. Η εκπομπή μάλιστα κατάφερε να εκτοξευθεί σε ένα τέταρτο έως και το εντυπωσιακό 21,6%, επιβεβαιώνοντας την υψηλή απήχηση και τη δυναμική της στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στην παρουσίαση, το οποίο σημείωσε 11,9%. Ακολούθησε η «Super Κατερίνα», η οποία κατέγραψε 11,5%, βρισκόμενη πολύ κοντά στη δεύτερη θέση και επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό παίκτη στο πρόγραμμα του Alpha.

Στο 10,1% κινήθηκε το «Breakfast @ Star», ενώ η εκπομπή «10 Παντού» στο Open σημείωσε 5,3%. Λίγο πιο κάτω, οι «Αταίριαστοι » σημείωσαν 5,1%, διατηρώντας χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Τέλος, η εκπομπή «Πρωί Αν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,5%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης.

Η εικόνα των ποσοστών δείχνει πως η πρωινή μάχη παραμένει ανοιχτή, με ισχυρές διακυμάνσεις και ξεκάθαρη τάση του κοινού να ανταποκρίνεται σε δυναμικές αλλαγές και φρέσκες τηλεοπτικές προτάσεις.



Πηγή: tvnea.com
