Ισχυρή κυριαρχία στην prime time ζώνη κατέγραψε το «Ράδιο Αρβύλα», το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σημειώνοντας μέσο όρο 20%. Μάλιστα, σε τέταρτο η εκπομπή άγγιξε ακόμη και το εντυπωσιακό 24%, αφήνοντας πίσω κάθε τηλεοπτικό ανταγωνιστή.

Στη δεύτερη θέση της βραδινής ζώνης βρέθηκε η σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» με 14,1%, ενώ ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας» με 13,6%. Στον ALPHA, η σειρά «Πόρτο Λεόνε» σημείωσε 13%, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» κινήθηκε στο 12,3%.

Το ίδιο ποσοστό, 12,3%, κατέγραψε και η «Φάρμα», η οποία δείχνει να συνεχίζει ανοδικά καταγράφοντας σταθερά καλές επιδόσεις.

Στο 11% διαμορφώθηκε η τηλεθέαση του «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, ενώ στο 6,4% κινήθηκαν τόσο «Ο Δικαστής» του ΑΝΤ1 όσο και το «The Wall» στον ΣΚΑΪ . Χαμηλότερα, το «Το παιδί» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3,4%.

Οι Real View στον Open κατέγραψαν 3,2%, ενώ η σειρά «Καλά θα πάει και αυτό» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 2,6%. Το ίδιο ποσοστό, 2,6%, απέσπασε και η ελληνική ταινία στην ερτ1, ενώ η σειρά «Ηλέκτρα» στο ίδιο κανάλι κινήθηκε στο 1,7%.

Late night: Πρωτιά για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το «The 2Night Show», σημειώνοντας 11%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Money Drop στον ALPHA με 8%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η εκπομπή «11 Αυτή 11 Εμείς» στο Open, η οποία περιορίστηκε στο 3%.

Πηγή: tvnea.com