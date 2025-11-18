2025-11-18 10:30:42
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Το “Deal” κυρίαρχο στον πίνακα τηλεθέασης



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απογευματινή τηλεοπτική ζώνη, με τα προγράμματα να δίνουν «μάχη» για μια θέση στην κορυφή. Στην 1η θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Deal» στον Alpha, σημειώνοντας 18,2% και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό.

Στη 2η θέση, το «The Chase» του Mega συνέχισε τη σταθερά δυναμική πορεία του, συγκεντρώνοντας 17,3%. Ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha, με 17%, 

Το «Live News» στο Mega σημείωσε 14,1%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» στο Star κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα με 13,8%. Στη συνέχεια, το «Cash or Trash» κατέγραψε 12,7%, ενώ η σειρά «Τη θέση μου» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο 9,1%.



Πιο χαμηλά, το «Rouk Zouk» σημείωσε 6,9%, με την ελληνική ταινία στον ΣΚΑΪ και το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 να ακολουθούν αμφότερα με 6,7%. Η celebrity εκδοχή του «5x5» κινήθηκε στο 5,8%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open κατέγραψαν 3,9%. Τέλος, η εκπομπή «Το ' χουμε» περιορίστηκε στο 2,5%, ολοκληρώνοντας τον πίνακα των απογευματινών επιδόσεων.



Πηγή: tvnea.com
