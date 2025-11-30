2025-11-30 12:06:40
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή ενημερωτική ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΚαλημέραΣΚΑΪ19,2% Mega ΣαββατοκύριακοMega10,6% Τώρα ΜαζίOpen7,9%

Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha14,5% Χαμογέλα και ΠάλιMega14,2% ΔεκατιανοίΣΚΑΪ10,3% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT17% Ραντεβού το ΣΚOpen4,2% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ12,1%


Μεσημεριανές εκπομπές

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ΤαινίαANT115% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ12,7% Καλύτερα Δεν ΓίνεταιAlpha12,4% Τροχός της ΤύχηςΣΚΑΪ11,7% The Chase (Επαν.)Mega11,4% Kitchen LabAlpha11,2% Κωνσταντίνου και ΕλένηςANT110,9% Είσαι το Ταίρι μου (Επαν.)Mega10,1% Εξελίξεις ΤώραMega8,6% Happy TravellerΣΚΑΪ6,3% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ5,7% Weekend LiveΣΚΑΪ4,7% Εδώ TVOpen4% Happy HoursOpen4% Στην Κουζίνα σαςOpen3,3% Generation SKΕΡΤ11,6% Μαμά ΔεςERT11,4%

Prime Time

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The Voice of GreeceΣΚΑΪ18,7% ΕκατομμυριούχοςANT112% Τρομεροί ΓονείςAlpha11,6% Ξένη ΤαινίαStar10,6% Άκης Food TourAlpha10% Ξένη ΤαινίαStar9% The Road ShowANT19,8% Το Σόι σου (Επ. 1 – Επαν.)Alpha9,7% Το Σόι σου (Επ. 2 – Επαν.)Alpha8,6% Hotel ElviraMega5,7% Ξένη ΤαινίαOpen2,6% ΠαρέαΕΡΤ11,4%

Πηγή: tvnea.com
