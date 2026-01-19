





Η τηλεθέαση από το μεσημέρι έως το απόγευμα ξεκαθαρίζει με ακρίβεια τους συσχετισμούς, με τη μυθοπλασία να περνά μπροστά έστω και οριακά. Πρώτος στο σύνολο της ζώνης αναδεικνύεται ο «Τζαναμπέτης (ΑΝΤ1)», ο οποίος κατέγραψε 12,5% και πήρε την πρωτιά, έστω και με μικρή διαφορά. Ακριβώς πίσω του ακολουθεί ο «Τροχός της Τύχης» με 12,4%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σταθερή αξία αλλά αυτή τη φορά δεύτερος.

Σε πολύ κοντινή απόσταση κινήθηκε και ο «Θησαυρός του Μακαρίτη» στο Star με 12,3%, σχηματίζοντας ένα ιδιαίτερα κλειστό τρίγωνο κορυφής. Στο ίδιο πάνω μπλοκ βρέθηκε το «The Chase (E)» με 11,3%, ενώ το «Καλύτερα δε Γίνεται! – VIII» σημείωσε 11,2%, κρατώντας επαφή με τις πρώτες θέσεις χωρίς όμως να μπει στο ντέρμπι της κορυφής. Ακολούθησαν οι «Εξελίξεις Τώρα» με 10,6%, δείχνοντας ότι κινούνται με ασφάλεια αλλά όχι με δυναμική πρωτιάς.

Στη μεσαία ζώνη, οι «Δύο Ξένοι (E)» εμφανίστηκαν διπλά, με 7,7% στην πρώτη προβολή και 5,8% στη δεύτερη, επιβεβαιώνοντας σημάδια κόπωσης. Κοντά τους κινήθηκαν το «Κωνσταντίνου και Ελένης (E)» με 7,8%, το «Traction» με 7,2% και το «Πλυντήριο» με 6,7%, σχηματίζοντας ένα μπλοκ χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις.

Χαμηλότερα, το «Το Σόι Σου IV (E)» περιορίστηκε στο 6,4%, το «Kitchen Lab – VIII» στο 6,1% και οι «Εικόνες (E)» στο 5,4%, ενώ το «Happy Traveller (E)» με 4,9% και το «Weekend Live» με 4,4% έμειναν εκτός ουσιαστικού ανταγωνισμού.

Στην ουρά της κατάταξης, η εικόνα είναι ξεκάθαρη και αμείλικτη: το «EurovisionGR (Z)» με 3,4%, το «Υγεία Πάνω απ’ Όλα» με 2,9% και το «Εδώ TV!» με 2,2% καταγράφουν επιδόσεις που δεν αντέχουν σύγκριση με το υπόλοιπο της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com