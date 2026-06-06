Ο ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας του καθημερινής δραματικής σειράς «Κρίνο και Αγκάθι», η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του σταθμού τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Πρόκειται για μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστικά, προδοσίες και ανατροπές, που βασίζεται στο επιτυχημένο τουρκικό format «Ask ve Mavi». Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ένας άνδρας που αποφυλακίζεται έπειτα από δώδεκα χρόνια, έχοντας αναλάβει την ευθύνη για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ο ίδιος. Η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει μια γυναίκα με την οποία θα ζήσει έναν θυελλώδη έρωτα, χωρίς να γνωρίζει ότι οι οικογένειές τους συνδέονται με ένα σκοτεινό παρελθόν.

Η νέα σειρά αποτελεί παραγωγή της PrimaVisione και προορίζεται για καθημερινή προβολή στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1. Οι άνθρωποι του σταθμού επενδύουν σημαντικά στο συγκεκριμένο project, εκτιμώντας ότι διαθέτει όλα τα συστατικά μιας μεγάλης τηλεοπτικής επιτυχίας: έντονο συναίσθημα, δυνατούς χαρακτήρες, οικογενειακές συγκρούσεις και συνεχείς ανατροπές.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τον Γιάννη Τσορτέκη και τη Μαρία Ζορμπά, ενώ το καστ αναμένεται να πλαισιωθεί και από ακόμη γνωστά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής.

Με το πρώτο τρέιλερ να δίνει μια γεύση από το σκοτεινό και συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν της σειράς, το «Κρίνο και Αγκάθι» ετοιμάζεται να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη της τηλεθέασης της νέας σεζόν.







Πηγή: tvnea.com